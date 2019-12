100 najlepších albumov 2010 - 2019

V druhej dekáde 21. storočia sa nekonala žiadna hudobnú revolúciu. Aj napriek tomu vzniklo za uplynulých 10 rokov kvantum hudby, ku ktorej sa oplatí vrátiť. 100 najlepších albumov, ktoré definovali zvuk obdobia rokov 2010 - 2019.

2010: Delphic - Acolyte

2010´s boli plodným obdobím pre spájanie indie rocku a tanečnej hudby. Boli tu Friendly Fires, Klaxons, Foals, skúšali to aj Editors alebo The National a výrazným zjavom tohto trendu sú Delphic so svojím debutom Acolyte. Ako to znie? Akoby študentská rocková kapela nahrala demo na staré albumy Underworld. Prečo by práve táto nahrávka mala byť tým najlepším, čo v roku 2010 vzniklo? Pretože je to sakramentsky dobrý nápad. Je to nekonfliktný nie príliš rušivý, ale extrémne zábavný album. Najviac treba oceniť kreativitu tvorcov, keďže každá jedna skladba je potencionálnym singlom a pritom nepodliezajú nastolenú kvalitu.

Najlepšie skladby: Acolyte, Halcyon

Ďalšie zaujímavé albumy z roku 2010:

2. Magnetic Man - Magnetic Man

3. Kele - The Boxer

4. Hadouken! - For The Masses

5. Bonobo - Black Sands

6. Crystal Fighters - Star of Love

7. Skream - Outside the Box

8. The Qemists - Spirit in the System

9. The Naked and Famous - Passive Me, Agressive You

10. Caribou - Swim

Spotify playlist

2011: Chase and Status - No More Idols

Po liquid funkovej renesancií prišiel značný útlm a vyčerpanie hudobného štýlu s názvom drum´n´bass. Potom sa objavili Chase and Status so svojim druhým albumom No More Idols a priniesli nekompromisné obrodenie žánru. Mnohí budú namietať, že ide o priam až popové odklonenie od primárne klubovej hudby, jedno treba však uznať. Upriamili pozornosť na pomerne okrajový štýl a spojením s rockovým soundom a dubstepom vytiahli polámané beaty do celosvetovej pozornosti. Nemalý úspech na tom mali samozrejme hostia. Možno si už málokto spomenie na meno CeeLo Green v naliehavej Brixton Briefcase, monštruózny slovný terorizmus zastupuje Dizzee Rascal, objavia sa dokonca White Lies alebo speváčka Delilah. Nad všetkými však vyčnieva Plan B s dvoma nezabudnuteľnými hitmi Fool Yourself a End Credits. Aj keď považujem tento album za to najlepšie čo v roku 2011 vyšlo, pravdou je, že značná časť produkcie sa niesla na vtedy módnom dubstepe, ktorý teraz po rokoch znie trochu úsmevne. Kredit tejto výbornej tanečnej nahrávky, ale zvyšuje fakt, že prevedenie v koncertnom podaní so živou kapelou bolo vynikajúce.

Najlepšie skladby: Let You Go, End Credits

Ďalšie zaujímavé albumy z roku 2011:

2. Apparat - The Devil´s Walk

3. Stateless - Matilda

4. Jamie Woon - Mirrorwriting

5. The Streets - Computer and Blues

6. Jono McCleery - There Is

7. SBTRKT - SBTRKT

8. Florence and The Machine - Ceremonials

9. Machinedrum - Room(s)

10. James Blake - James Blake

Spotify playlist

2012: Submotion Orchestra - Fragments

Fúzia elektroniky a jazzu nie je nič nové. Zvuk Submotion Orchestra aj tak znie výnimočne. Je to sofistikovaný mix súčasnej elektronickej hudby, živých nástrojov a najmä skvelej dychovej sekcie. Samozrejme výrazný trademark dodáva enormne talentovaná speváčka Ruby Wood. V čom sú Submotion Orchestra takí originálni? V prvom rade je to starosvetská atmosféra zafajčených jazzových klubov inteligentne prepojená s undergroundovým klubovým britským soundom. To je podporené originálnymi kompozíciami skladieb, ktoré sú všetko, len nie predvídateľné. Dôkazom sú napríklad podmanivé trubkové finále v Thinking, disharmonické kreácie v skvelej It´s Not Me It´s You, alebo znepokojivá post jazz/dubstep inštrumentálka Thousand Yard Stare. Ako to znie naživo? Tak ako celý album Fragments. Fantasticky.

Najlepšie skladby: Thinking,It´s Not Me It´s You

Ďalšie zaujímavé albumy z roku 2012:

2. Dry the River - Shallow Bed

3. Burial - Kindred/Turant

4. Four Tet - Pink

5. Vec - Stereo farbo slepo

6. Orbital - Wonky

7. Grizzly Bear - Shields

8. Mumford & Sons - Babel

9. Jessie Ware - Devotion

10. Jakwob - The Prize

Spotify playlist

2013: Daft Punk - Random Access Memories

Počúvam veľa hudby. Veľmi veľa hudby naprieč rôznymi žánrami. V jednom som si úplne istý. Ani jeden album nemá taký ohromujúci zvuk ako Random Access Memories. Encyklopédia pre audiofilov. Album vyprodukovaný tak precízne a do takých detailov, až mám pocit, že Daft Punk sú v skutočnosti švajčiarsky hodinári. Spočiatku som mal veľký problém s tým, že sa Daft Punk hrabú v minulosti a zabudli na progres. Ale dnes tvrdím, že toto dielo je absolútnou a tou najčistejšou poctou hudbe v novodobej histórií. Unikátna cesta hudobnej rôznorodosti, originality a kreatívnosti so zachovaným rukopisom a puncom kvality značky Daft Punk. Len tak naokraj, Giorgio by Moroder je podľa mňa najlepší song za posledných minimálne 20 rokov.

Najlepšie skladby: Giorgio by Moroder, Get Lucky

Ďalšie zaujímavé albumy z roku 2013:

2.Rudimental - Home

3.Moderat-II

4.James Blake - Overgrown

5.Bonobo - The North Borders

6.Trentemoller - Lost

7.Modre Hory - Big Beat

8.FaltyDL- Hardcourage

9.Raffertie-Sleep of Reason

10.Atoms for Peace - Amok

Spotify playlist

2014: Fallgrapp - Rieka

Nápad. To je tá jednoduchá hranica, ktorá delí albumy na zaujímavé a nudné. Na albume Rieka je tých hudobných nápadov toľko, až sa ťažko verí tomu, že ide o slovenský projekt. Tak napríklad Ľadový útes a jeho podivná rytmika, I.N.A. ako pohľad na future pop, Vlasy, track o ktorom sníva nejeden drum´n ´bass producent, Rieka a epická folk elektronická jazda. A takto by sa dalo pokračovať o každej skladbe, nevynímajúc nadčasové klubové záležitosti Origami a Arca Natura. A toto všetko má na rováši folklorista. A propos folklór, od dôb This Is Kevin a albumu Slowly To The Sun nikdy nedávalo spojenie elektroniky a ľudových motívov väčší zmysel.

Najlepšie skladby: Rieka,Ľadový útes

Ďalšie zaujímavé albumy z roku 2014:

2. Tycho - Awake

3. Caribou - Our Love

4. SOHN - Tremors

5. Monikino Kino - Prázdniny

6. Little Dragon - Nubuma Rubberband

7. FKA twigs - LP1

8. Lykke Li - I Never Learn

9. Basement Jaxx - Junto

10. Real Estate - Atlas

Spotify playlist

2015: Maribou State - Portraits

Je to inteligentné, je to tanečné a v prvom rade je to kvalitná hudba. Možno práve preto recenzenti radi škatuľkujú Maribou State do žánru IDM. Na debutovom albume Beginnings však išlo o takmer striktnú klubovú elektroniku. Až na druhom počine Portraits začalo britské duo využívať pesničkovú formu, ku čomu prispeli aj vokalistka Holly Walker alebo bývalý parťák z Ninja Tune Jono McCleery. Až na niekoľko výnimiek je tempo skladieb pomerne kludné a prvky klasickej hudby a modulovaných vokálov dotvárajú špecifickú atmosféru naprieč celou nahrávkou. Najväčšou zbraňou Maribou State stále zostávajú momenty, kedy sa BPM zvyšuje, vrstvy pribúdajú a skladby vybuchnú v epickom finále tak ako vo Wallflower.

Najlepšie skladby: Wallflower, Midas

Ďalšie zaujímavé albumy z roku 2015:

2. Portico - Living Fields

3. East India Youth - Culture of Volume

4. Ambassadeurs - Patterns

5. Roots Manuva - Bleeds

6. Jamie XX - In Colour

7. New Order - Music Complete

8. Foals - What Went Down

9. The Shoes - Chemicals

10. Enter Shikari - The Mindsweep: Hospitalised

Spotify playlist

2016: David Bowie - Blackstar

O albume Blackstar už bolo napísané všetko. Napriek tomu si dovolím dodať, že toto je jednoznačne najlepší album, ktorý v tomto desaťročí vznikol. Ultimátna encyklopédia hudobnej geniality. Vážme si, že sme mali možnosť žiť v časoch Davida Bowieho.

Najlepšie skladby: Lazarus, I Can´t Give Everything Away

Ďalšie zaujímavé albumy z roku 2016:

2. Moderat - III

3. Daughter - Not To Disappear

4. Bibio - A Mineral Love

5. Minor Victories - Minor Victories

6. Flume - Skin

7. Dub FX - Thinking Clear

8. Yeasayer - Amen Goodbye

9. Junior Boys - Big Black Coat

10. Submotion Orchestra - Colour Theory

Spotify playlist

2017: Fallgrapp - V hmle

Svojho času sa ma Nika pri hodnotení hudobného roku 2017 v relácií Rádia_FM Hudba, ktorej veríme začudovane pýtala, či si naozaj myslím, že Fallgrapp nahrali globálne najlepší album. Vtedy som odpovedal, že mám pre toto tvrdenie tri dôvody:

Oproti albumu Rieka je V hmle produkčne opäť o čosi vyššie. Je to až puntičkársky zladený mix živých nástrojov a elektroniky Slovenčina v elektronickej hudbe je stále tabu. Na tomto albume tieto dva rozdielne svety žijú v úžasnej symbióze a skladba Akoby by si naozaj zaslúžila byť v najvyšších rotáciách v rádiách. Možno v inej krajine. Na žiadnom inom albume vydanom v roku 2017 sa mi nepáčilo toľko skladieb ako na tomto.

Najlepšie skladby: Vietor, Akoby

Ďalšie zaujímavé albumy z roku 2017:

2. Vessels - The Great Distraction

3. Slowdive - Slowdive

4. Mr. Jukes - God First

5. Bad Karma Boy - Prekrásny nový svet

6. Bulp - Yrsa

7. London Grammar - Truth Is A Beautiful Thing

8. Kommode - Analog Dance Music

9. Depeche Mode - Spirit

10. The War On Drugs - A Deeper Understanding

Spotify playlist

2018: Yves Tumor - Safe In The Hands of Love

Veľmi zvláštny album. Ambientné plochy, noise, ozvú sa aj muchy, na padrť polámané beaty, ale aj napriek tomu výborný cit pre pesničkárstvo. Americký experimentátor Yves Tumor navyše pridáva intenzívnu niekedy až stiesňujúcu atmosféru dotváranú občasnými výkrikmi alebo akýmsi podivným future hip-hopom. Je post hudba tou správnou definíciou pre album Safe In The Hands of Love? Každopádne bol rok 2018 asi najslabším hudobným rokom v rámci dekády a táto nahrávka bola veľkým osviežením.

Najlepšie skladby: Noid, Lifetime

Ďalšie zaujímavé albumy z roku 2018:

2. Pablo Nouvelle - Wired

3. Nightmares On Wax - Shape The Future

4. Moby - Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt

5. Villagers - The Art Of Pretending To Swim

6. Solomon Grey - Human Music

7. Kurt Vile - Bottle It In

8. Big Red Machine - Big Red Machine

9. Black Rebel Motorcycle Club - Wrong Creatures

10. The Magic Numbers - Outsiders

Spotify playlist

2019: Zvíře Jménem Podzim - Září

Česká alternatívna scéna za posledných minimálne 5 rokov výrazne zaostávala za tou slovenskou. Kým pod Tatrami sa urodilo niekoľko výrazne progresívnych a extrémne zaujímavých mien typu FVLCRVM, Fallgrap, Jimmy Pé, Bulp, Autumnist alebo Modré Hory, pod Sněžkou to bolo vcelku fádne. A ja som hľadal. Dlho som hľadal a dúfal som. Až sa objavilo Zvíře. Prvý album bol opulentný mystický indiefolk a našťastie, tie najlepšie prvky z neho sa pretavili do diela s názvom Září.

Výsledok je pre mňa až dojemný. Všetko čo mám na hudbe rád, koncentrované do 8. skladieb.Ťaživá melanchólia, neortodoxná kompozícia, mnohovrstevnatosť, epická gradácia a asi tona hudobných nápadov.

Najlepšie skladby: Září, Malej Měsíc

Ďalšie zaujímavé albumy z roku 2019:

2. Iggy Pop - Free

3. Foals - Part 1 Everything Not Saved Will Be Lost

4. Apparat - LP5

5. Gleb - Gauč Storytelling

6. HAELOS - Any Random Kindness

7. The Chemical Brothers - No Geography

8. The Young Gods - DATA MIRAGE TANGRAM

9. Thom Yorke - ANIMA

10. Deerhunter - Why Hasn't Everything Already Disappeared?

Spotify playlist